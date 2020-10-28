Москва, , 15:37 — REGNUM Российскому здравоохранению нужно внешнее финансирование, и наиболее очевидный источник этих средств — Фонд национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала высказывания руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, призвавшего увеличить расходы на здравоохранение, для чего нужно больше брать из ФНБ.

«Нужно внешнее финансирование. Наиболее понятный и очевидный источник этих средств — ФНБ, объём которого сегодня составляет 12,5 трлн рублей и которого должно хватить стране на 10 лет при условии сползания страны в кризис и цене нефти 20 долларов, — пояснила Лебединская. — Но это решение лишь наиболее краткосрочных проблем, и к бюджетной (государственной) модели правительство возвращаться отказывается по причине ее высокозатратности в условиях существенной дифференциации регионов. Именно там и возникает основной дефицит, который вынуждает граждан ехать за квалифицированной помощью в столицу».

Другой источник, как пояснила экономист, средства страховых фондов.

«Но страховая медицина делает упор исключительно на текущем лечении, а не профилактике, — сказала Лебединская. — В России же функционируют одновременно две модели: бюджетная и страховая, которые призваны дополнять друг друга, но работают на разных принципах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединская объяснила, как коммерциализация влияет на положение российского здравоохранения.

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