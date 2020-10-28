Сеул, , 15:06 — REGNUM Южная Корея намерена внести взнос в размере $10 млн в качестве гарантии поддержки COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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Известно, что в сентябре текущего года премьер-министр Южной Кореи Чо Сэ Гюн сообщил, что правительство намерено получить вакцину от коронавируса для 10 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, инициативу по распределению вакцин от COVID-19, названную COVAX, поддержали 184 страны.

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COVAX — инициатива по разработке и справедливому распределению вакцины от COVID-19.