Геленджик, Краснодарский край, , 14:12 — REGNUM В Краснодарском крае на Дивноморском водозаборе, обеспечивающем водой Геленджик, остановлено 26 из 35 скважин, три из оставшихся девяти работают в половину мощности. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе администрации города по итогам выездного рабочего совещания по вопросу поиска источников водоснабжения города.

Как сообщается, все скважины водозабора расположены в пойме реки Мезыбь и берут воду из подруслового источника на глубине около 30 метров. Причиной остановки большинства скважин стало засушливое лето — истощился водоносный слой, в результате ежесуточный объём добываемой воды снизился до 7−8 кубометров вместо номинальных 20 кубометров.

«Совместно со специалистами «Южморгеологии» и «Концессий» мы обсудили возможность усиления работающих скважин Дивноморского водозабора, поиска воды методом электроразведки на Маркхотском хребте и на других участках. Затем мы исследуем дебет месторождений, чтобы к началу следующего курортного сезона начать их разработку, — прокомментировал заместитель главы Геленджика Андрей Грачев.

Вице-мэр города курорта полагает, что эти меры станут быстрой альтернативой другим мерам — установке опреснительной станции, строительству Пшадского водозабора, соединению двух ветвей внутригородской системы водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Геленджике обострился вопрос водоснабжения, с 15 сентября в городе ввели график подачи воды. В числе причин ситуации с водоснабжением власти называют износ Троицкого водопровода, который снабжает практически всё побережье, и существенный рост потребления воды населением, в том числе и туристами, число которых также растёт год от года.