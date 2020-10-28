Нижний Новгород, , 13:36 — REGNUM «Росатом», «Ростех» и «Российские железные дороги» и «Сбербанк», а также еще более 40 российских компаний проявляют интерес к проекту по созданию «Квантовой долины» в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, сейчас возможность учреждения инновационного научно-технологического центра сейчас рассматривает Министерство экономического развития.

Глава региона отметил, что в «Квантовой долине» будут работать лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и создания инновационных прототипов.

«Некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит даже небольшим стартапам работать с самыми современными дорогостоящими технологиями. А участники проекта будут освобождены от уплаты налога на добавочную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, также для них будут понижены страховые взносы», — подчеркнул Никитин.