Лондон, , 21:53 — REGNUM Мировые цены на нефть подорожали более чем на 2% в ходе торгов 27 октября, на следующий день после резкого спада.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent выросли в цене на 85 центов (2,08%), до $41,66 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI выросли на $1,04 (2,70%), до $39,60 за баррель.

Толчком к повышению котировок стали заявления руководства ОПЕК о продлении сокращений и падение добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Зета».

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