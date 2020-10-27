Москва, , 16:11 — REGNUM РФ рискует столкнуться с еще большим, чем прежде, ростом числа банкротств физических лиц, так как ни экономика страны, ни здравоохранение не подают никаких позитивных сигналов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло количество запросов на банкротство физических лиц.

«Еще до начала пандемии и последующего кризиса мы ждали роста запросов на банкротство физических лиц. Это связано с крайне высокой закредитованностью населения и распространением информации о возможной процедуре банкротства, — сказал Хуруджи. — Пандемия внесла свои корректировки, и количество запросов на банкротство увеличилось еще и в связи с объективно неблагоприятной экономической ситуацией. А поскольку позитивных сигналов ни экономика, ни здравоохранение нам не подает, то предположу, что на следующем этапе мы увидим кратный рост банкротств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что если экономика России не покажет устойчивого восстановления до конца 2020 года, то количество банкротств физических лиц увеличится по причине роста банкротств юридических лиц и сокращения количества рабочих мест.

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