Москва, 27 октября 2020, 16:11 — REGNUM РФ рискует столкнуться с еще большим, чем прежде, ростом числа банкротств физических лиц, так как ни экономика страны, ни здравоохранение не подают никаких позитивных сигналов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло количество запросов на банкротство физических лиц.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что если экономика России не покажет устойчивого восстановления до конца 2020 года, то количество банкротств физических лиц увеличится по причине роста банкротств юридических лиц и сокращения количества рабочих мест.
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