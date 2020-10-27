Москва, , 15:51 — REGNUM Спад в экономике России был неизбежен, но двухмесячный простой, вызванный режимом самоизоляции, сконцентрировал этот процесс в короткие сроки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов.

Это позволило снизить негативные последствия этого процесса, уверен экономист, добавив, что в случае длительного спада к чисто экономической составляющей добавился бы еще и негативный психологический аспект.

«Весь экономический провал был помещен в два месяца изоляции и простоя. Здесь положительно повлияли на ситуацию эти жесткие карантинные меры. Те, кто критикует их не понимает, что провал был неизбежен. Этот провал мог растянуться и в этом случае его моральный эффект был бы более разрушителен. А так он был сконцентрирован. И эта концентрация так совпала, что она совместилась с борьбой с коронавирусом. И экономическая ситуация позволила бороться с распространением коронавируса, а с другой стороны экономика получила провал, сконцентрированный в два месяца. Я вижу позитивные последствия этого», — сказал Колташов.

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