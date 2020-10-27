Москва, , 14:38 — REGNUM Конечно, ограничение работы заведений общепита ночью — это очередная большая проблема для бизнеса, работающего в таком формате, заявил корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, основатель группы компании «Лидер-М» Сергей Маликов.

«Если взять бар, то у них где-то 50% выручки идет как раз после 23:00. Сейчас у владельцев возникнут очередные убытки, они пойдут на сокращение персонала, поваров или выведут людей в неоплачиваемые отпуска.

Некоторые собственники хотели бы, чтобы их полностью закрыли. Тогда проще было бы договориться с арендаторами о получении скидки или отсрочки на аренду помещения.

А пока бары и рестораны работают, они должны платить налоги, выплачивать другие расходы, но в то же время клиентов сейчас мало и выручки нет.

К сожалению, такие сегменты рынка, которые были ориентированы на постоянный поток людей, пострадают больше всего. Кто-то из них обанкротится, у кого не будет хватает сил и они закроются.

Кто-то постарается перестроиться на новые форматы работы, как, например, некоторые рестораны перешли на систему доставки или же в целом поменяется формат времяпрепровождения.

Владельцы ночных заведений могут проводить приват-вечеринки. Тогда будет сложно отследить, в какое время и когда будет проведена такая разовая частная вечеринка.

А участники могут сказать, что они все друзья и нет никакого организатора. В любом случае, желание людей встретиться будет искать новые выходы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала запретить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00 из-за ситуации с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00