Москва, , 09:38 — REGNUM Весенний локдаун 2020 года оказал наиболее серьезное влияние именно на рынок автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Тогда снижение объемов выдаваемых кредитов в апреле по сравнению с мартом составило почти 80% в объеме и 77% по числу выданных кредитов, что явилось наиболее сильным падением среди всех видов кредитования, — пояснил Лагуткин. — Восстановление рынка произошло только после отмены значительного числа ограничительных мер — в июле рынок отыграл падение и вышел на объемы кредитования, сопоставимые с показателями прошлого года. Для примера рынок микрозаймов вел себя в тот же период существенно лучше рынка автокредитования, снижение в апреле 2020 года было вдвое ниже».

Как пояснил Лагуткин, возможные риски на данном рынке сосредоточены, в основном, в сфере роста стоимости автомобилей вследствие снижения курса национальной валюты и ограниченности программ государственной поддержки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагуткин объяснил, как вел себя рынок автокредитования в сентябре 2020 года.

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