Москва, 27 октября 2020, 09:38 — REGNUM Весенний локдаун 2020 года оказал наиболее серьезное влияние именно на рынок автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил заявил генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Как пояснил Лагуткин, возможные риски на данном рынке сосредоточены, в основном, в сфере роста стоимости автомобилей вследствие снижения курса национальной валюты и ограниченности программ государственной поддержки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагуткин объяснил, как вел себя рынок автокредитования в сентябре 2020 года.
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