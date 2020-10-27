Астрахань, , 08:37 — REGNUM Астраханский государственный университет объявил открытый конкурс в электронной форме на строительство двух общежитий на 900 мест. Начальная цена лота превышает 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заявки на участие принимаются до 16 ноября 2020 года. Максимальная стоимость лота составляет 1 294 665 650 рублей. При этом предусмотрен 30%-ный аванс.

Финансировать стройку будут средствами, выделенными в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета «субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности» от 18 сентября 2020 года.

В документации уточняется, что местом строительства определена улица С. Перовской, 96 в Астрахани, а работы должны завершить до 31 декабря 2022 года.

«Здания общежития запроектированы в количестве двух отдельных 9-этажных блоков: «Северный» вместимостью 324 человека и «Южный» — 576 человек, соединённых между собой отапливаемым переходом в уровне второго этажа», — отмечается в техзадании.

5% жилых ячеек проектом предусмотрены универсальными, с учётом расселения любых категорий проживающих студентов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.