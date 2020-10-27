Пекин, , 03:14 — REGNUM Коэффициент использования производственных мощностей в Китае достиг 76,7% за третий квартал 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 2,3 процентных пункта выше, чем во втором квартале, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Коэффициент использования за первые три квартала составил 73,1%, что на 3,1 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Сектор добычи ископаемых в третьем квартале обеспечил коэффициент использования на уровне 73,9%, производственный сектор — на уровне 77,2%, в то время как сектор производства и поставки электроэнергии, газа, воды и тепла — на уровне 72,8%.