Урумчи, Китай, , 02:15 — REGNUM Северо-западная нефтепромысловая компания Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec) сообщила о новом рекорде добычи на Шуньбэйском нефтегазовом месторождении в своей категории, сообщает агентство Синьхуа.

Месторождение Шуньбэй имеет самую глубокую в Азии наклонно-направленную скважину на суше. Оно расположено между округом Аксу и Баян-Гол-Монгольским автономным округом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Месторождение имеет пласт со средней глубиной залегания более 8000 метров, что делает его самым глубоким в Азии.

Для разработки месторождения Шунбэй с 2002 года применяют технологии сверхглубокого бурения скважин почти на 40 скважинах глубиной более 8000 метров. В настоящее время оно дает примерно миллион тонн сырой нефти и 400 млн кубометров природного газа в год.

Китайские эксперты ожидают, что данные объемы достигнут 1,7 млн тонн и 5 млрд кубометров соответственно к 2025 году.