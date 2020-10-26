Москва, , 16:46 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса может позитивно сказаться на курсе российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Валютный курс рубля на конец года сложно прогнозировать. Прежде всего зависит от того, как будут разворачиваться геополитические события (результаты президентских выборов в США и стабилизация политической обстановки в странах-партнерах России, странах СНГ), — сказала Степанова. — Кроме того, важны темпы распространения коронавируса и усиление масштабных карантинных мер, которые могут сильно сократить потребительский спрос. Позитивное воздействие на курс российской валюты должна оказать массовая вакцинация, а также укрепление имиджа России при распространении в мире российских вакцин».

Как подчеркнула Степанова, главный фактор сейчас — темпы распространения коронавируса.

«Чем быстрее в мире стабилизируется эпидемиологическая обстановка, тем скорее вернется спрос на рисковые инструменты, активы стран с развивающейся экономикой и высокодоходные валюты, к которым относится российский рубль. Однако при появлении новых внешних шоков не исключено очередное резкое ослабление рубля», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала о том, стоит ли ждать ослабления американской валюты.

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