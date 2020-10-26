Москва, 26 октября 2020, 16:45 — REGNUM Снижение глобального спроса на активы развивающихся стран плохо сказывается на интересе к рублевым сбережениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
В то же время, как пояснила Степанова, угроза ввода новых антироссийских санкций, эскалация геополитических конфликтов вокруг России, а также снижение глобального спроса на активы развивающихся стран понижают градус интереса к рублевым сбережениям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, какие факторы в настоящее время играют против рубля.
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