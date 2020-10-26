Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону МУП «Ростовская транспортная компания» планирует восстановить троллейбусное сообщение по проспекту Ленина. Предположительно, работы по реконструкции контактной сети составят 48 млн рублей. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Ростов-на-Дону Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

В планах компании — восстановить участок от площади Народного ополчения до площади Ленина, затем — троллейбусный маршрут от площади Ленина до Сельмаша. Ранее предполагалось начать работы в 2020 году, однако из-за пандемии процесс затянулся.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону планируется увеличить количество троллейбусов на городских линиях. Такое поручение ранее городским властям дал донской губернатор Василий Голубев. В настоящее время по десяти городским маршрутам курсируют 52 троллейбуса. 50 дополнительных троллейбусов должны были выйти на маршруты в сентябре.

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