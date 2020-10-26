Москва, , 15:05 — REGNUM В РФ нет статистики по «серому» рынку микрозаймов, и никто не знает, что там творится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в сентябре 2020 года доля просроченных микрозаймов в России превысила 40%.

«Не думаю, что это тревожный показатель. Месяц назад он был на несколько процентов больше, — сказал Пальченко. — Думаю, что правительству и ЦБ будет все равно, несмотря ни на какие показатели. Они в принципе допускают в России этот финансовый институт, очевидно зная, что существует и серый рынок микрозаймов, которому МФО даёт и юридическую «крышу», и возможность привлечения в этот бизнес ресурсы вполне легально, забирая эти ресурсы у МСБ (реального сектора) в первую очередь. По серому рынку займов статистики, кстати, нет, и что творится, уже никто не знает».

Поэтому, как пояснил Пальченко, если правительство и Банк России до сих никак этим всем не озаботились, то значит, нет причин полагать, будто что-то в измениться в будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, будто в России прекратится рост задолженности по микрозаймам.

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