Москва, 26 октября 2020, 15:05 — REGNUM В РФ нет статистики по «серому» рынку микрозаймов, и никто не знает, что там творится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в сентябре 2020 года доля просроченных микрозаймов в России превысила 40%.
Поэтому, как пояснил Пальченко, если правительство и Банк России до сих никак этим всем не озаботились, то значит, нет причин полагать, будто что-то в измениться в будущем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, будто в России прекратится рост задолженности по микрозаймам.
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