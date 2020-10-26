Москва, , 14:06 — REGNUM В настоящее время нет оснований полагать, будто в России прекратится рост задолженности по микрозаймам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в России доля просроченных микрозаймов превысила 40%.

«С микрозаймами есть один значимый фактор — сумма займа мала, а количество заемщиков — миллионы. Портфель микрозаймов составляет порядка 1,5% от потребительского кредитного портфеля банковского сектора. Поэтому макроэкономически он не вызывает излишнего беспокойства у мегарегулятора. Но социальные последствия могут быть колоссальны, так как речь идет о миллионах граждан и членах их семей, — сказал Ордов. — Шансов на то, что просроченная задолженность по микрозаймам перестанет увеличиваться, нет. Поэтому надо готовиться к тому, что количество людей, взявших кредит от 5 тыс. до 30 тысяч рублей «до зарплаты», но потерявших эту зарплату или иной источник дохода, будет расти. Уже сегодня порядка 5 млн безработных и порядка 5 млн работников с частичной занятостью, которые составляют основу микрокредитования и формируют риск нарастания проблем в этой сфере».

При этом Ордов пояснил, что правительство РФ или Банк России обратят внимание на эту проблему не по причине роста доли или суммы просроченной задолженности, а тогда, когда количество людей, допустивших просрочку и неспособных обслуживать кредит, перейдет в острую социальную проблему, противоречащую целям и показателям борьбы с бедностью.

«Сложно сказать, когда это случится, но 2021 год вполне может стать детонатором проблемы микрозаймов. Мы уже сейчас слышим предложения закрыть микрофинасовые организации, но это точно не панацея», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что в России микрофинансовые организации играют все более значимую роль в экономической жизни страны.