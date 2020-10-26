Москва, , 13:39 — REGNUM Ипотечная программа позволила простимулировать как строительный сектор, так и банковскую сферу. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Ипотечная программа сегодня очень популярна. Среди банков мы видим прирост кредитного предложения — это в основном за счёт ипотечных продаж. Мы принятием этой антикризисной меры попали в точку: учли интересы граждан, помогли отрасли строительной, ну и поддержали банки», — заявил Силуанов.

«У банков появился надёжный, хороший актив — ипотечное кредитование. Невозвратных кредитов по этому активу — 1,5%. А по общему кредитному портфелю — 8−9%. Ипотека — хороший и для банков продукт. Мы будем всячески развивать это направление. Соответствущее решение в правительстве готовится», — указал он.