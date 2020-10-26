Ла-Пас, , 12:27 — REGNUM Боливия намерена поставлять в Россию мясо, а также андские и амазонские продукты. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Боливии Луис Арсе.

«Мы также хотим превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию. [Хотим поставлять] не только мясо, у нас есть огромный потенциал для таких продуктов, как киноа, многие андские и амазонские продукты, с которыми мы хотим прийти в Россию», — сказал Арсе.

По его словам, данные фрукты важны для продовольствия и диверсификации питания в России.