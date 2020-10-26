Габороне, , 11:29 — REGNUM Правительство Ботсваны обратилось во Всемирный банк за бюджетной поддержкой во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает кенийская газета The Standard со ссылкой на заявление министра финансов Ботсваны Тапело Матшека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«В идеале, если мы сможем получить около 50% от желаемой суммы финансирования в размере 13,6 миллиардов ботсванских пул (1,19 миллиардов долларов США) для оставшейся части плана развития, который заканчивается в 2023 году, это должно дать нам более плавный переход в следующий план развития», — заявил Матшека.

Представитель Всемирного банка в Ботсване Гидо Рурангва заявил, что переговоры по бюджетной поддержке продолжаются.

«Правительство и Всемирный банк в настоящее время обсуждают детали финансирования, включая сумму», — сказал Рурангва.

Напомним, в Ботсване зарегистрировали относительно небольшое число случаев заражения коронавирусом, однако меры по борьбе с распространением вируса нарушили экономическую деятельность и привели к потере бюджетных поступлений в таких ключевых секторах экономики Ботсваны, как добыча и продажа алмазов.