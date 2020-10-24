Тегеран, , 11:30 — REGNUM 22 октября президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность реализации торговых и банковских соглашений с Турцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 октября.

Рухани сослался на заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции, заявив, что отношения между двумя странами являются образцовыми в ближневосточном регионе. Он указал на негативное влияние незаконных санкций США и вспышки коронавирусной инфекции на поддержание экономических связей, выразив надежду на расширение торговых отношений за счет увеличения транзита.

Кроме того, Рухани выразил готовность Ирана сотрудничать с Турцией в борьбе с COVID-19. Говоря об угрозах и вызовах, представляющих прямую угрозу региону, он подчеркнул, что террористические группировки могут представлять большую опасность на Ближнем Востоке, что требует вмешательства и комплексного сотрудничества со стороны региональных держав.

Коснувшись Нагорно-карабахского кризиса и важности поддержания безопасности иранских приграничных городов, он подчеркнул, что война не является решением существующего спора.