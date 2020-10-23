Москва, , 23:02 — REGNUM Дальнейшее снижение ключевой ставки приведёт к дополнительным рискам для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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По его словам, текущее решение по ставке не приведет к последствиям, поскольку рынок ожидал этого.

«Но дальнейшее снижение создает дополнительные риски для экономики: снижение ставки на 0,25% может привести к ослаблению рубля на 2−3% за счет оттока иностранного спекулятивного капитала, занятого кэрри-трейдом, а также перехода к обратному кэрри-трейду. Кому нужна доходность российских ОФЗ в 5% в рублях, когда бонды Alcoa дают 5% в долларах?» — указал экономист.