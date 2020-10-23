Нью-Йорк, США, , 17:45 — REGNUM Фондовый рынок США открылся 23 октября в «зеленой зоне» в надежде на долгожданную сделку по пакету помощи американской экономике в Конгрессе.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 45,99 пункта (0,16%), до 28 409,65 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,41 пункта (0,33%), до 3464,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 30,00 пунктов (0,26%), до 11 536,01 пункта.

Ранее о значительном прогрессе на переговорах заявили представители демократов в Палате представителей и Белый дом США.

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