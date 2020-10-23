Москва, , 16:07 — REGNUM В России микрофинансовые организации играют все более значимую роль в экономической жизни страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Динамика развития рынка микрокредитования говорит о том, что МФО активно кредитуют население. Только в 2019 году рынок вырос на 45% к 2018 году. К концу 2019 года портфель МФО составил 212 млрд руб. По итогам 2019 года МФО выдали кредитов на 415 млрд рублей, и около половины выданных кредитов приходились на займы «до зарплаты», — объяснил экономист. — МФО обеспечивают население хоть дорогими, но быстрыми деньгами, которые просто получить. Банкам невыгодно давать кредиты на сумму от 10−40 тысяч. Этим охотно занимаются МФО, которые отбили у банков эту нишу. МФО обеспечивают население деньгами, которые в основном идут на потребление, что в какой-то степени поддерживает потребительский спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев Аяз Аладдин оглы объяснил, почему МФО стали снижать выдачу кредитов.

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