Москва, 23 октября 2020, 15:37 — REGNUM Экономическая ситуация в мире вряд ли улучшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов прокомментировал решение Банка России не менять ключевую ставку.
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