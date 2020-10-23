Москва, , 15:37 — REGNUM Экономическая ситуация в мире вряд ли улучшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений.

«Как и предполагалось, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Скорей всего, такой ставка останется до конца года. Уже сейчас понятно, что экономическая ситуация в мире вряд ли улучшится, но возникает вопрос об основной направленности действий правительств ведущих экономик, — сказала Новикова. — Что касается российской экономики, то здесь важным аспектом остаётся цена на нефть, потребительская активность населения, курс рубля, финансовое состояние компаний. В зависимости от этого в следующем году будет приниматься решение по изменению ключевой ставки ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов прокомментировал решение Банка России не менять ключевую ставку.

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