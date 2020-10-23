Вашингтон, , 13:27 — REGNUM КНДР использует кибертехнические возможности для кражи иностранной валюты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

Данное заявление было обнародовано на семинаре, организованном Центром стратегических и международных исследований.

Демерс акцентировал внимание на том, что только в 2016 году северокорейские хакеры украли $81 млн со счетов Центрального банка Бангладеш.

По его мнению, кибератаки хакеров из КНДР на финансовые учреждения могут быть связаны с необходимостью Пхеньяна в усилении обороноспособности и расширении ядерной программы.

Джон Демерс также отметил, что кроме КНДР киберугрозу США представляют такие страны как Россия, Китай и Иран, однако данные страны организуют кибератаки в «разведывательных целях».