Кейптаун, , 12:11 — REGNUM В Африканском Экспортно-импортном банке (Afrexim Bank) выразили готовность привлечь до $5 млрд для закупки вакцин от COVID-19 для африканских стран, передает Reuters со ссылкой на заявление Джона Нкенгасонга, глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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В соответствии с заявлением, Африка должна принимать активное участие в распределении вакцин против нового коронавируса, которым во всем мире заразились более 41 миллиона человек.

Представитель CDC сказал, что COVAX, глобальный план распределения вакцин от COVID-19, возглавляемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сможет обеспечить вакцинами менее чем 10% населения континента с населением 1,29 миллиардов человек.

«Мы ведем переговоры с Afrexim Bank, и они… готовы собрать около 5 миллиардов долларов США на закупку дополнительных доз вакцин», — сказал Нкенгасонг журналистам. Он добавил, что эти деньги могут быть вложены в COVAX или потрачены на прямые переговоры с производителями.

В прошлом месяце в ВОЗ сообщили о намерении предоставить первоначальные 230 миллионов доз любой вакцины от COVID-19 странам Африки, но Нкенгасонг предупредил, что, учитывая утечки в распределении, этого охватит только 8−9% населения Африки, что далеко не соответствует 40−60%, необходимым для появления иммунитета.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти на брифинге для прессы заявила, что многие правительства стран Африки пытаются расширить свои возможности тестирования, используя экспресс-диагностические тесты на основе антигенов.