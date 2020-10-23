Ташкент, , 11:36 — REGNUM Соглашение о финансировании строительства линии электропередач подписали представители Азиатского банка развития (АБР) и Афганистана, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Высоковольтная ЛЭП Сурхан — Пули-Хумри протянется в Афганистан из Узбекистана. Стоимость проекта оценивается в $110 млн. Строительством займутся подрядные организации из Узбекистана.

Контракт на строительство ЛЭП планируют подписать «Национальные электрические сети Узбекистана» и компания Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Напомним, 20 октября в Кабуле состоялась расширенная встреча руководителей министерств и ведомств Узбекистана и Афганистана.

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