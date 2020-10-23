Москва, , 10:59 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать в России чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

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"Для срочного решения проблем в российском здравоохранении необходимо создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, который будет выделять средства на тестирование граждан, закупку лекарств и развитие службы скорой помощи, финансирование фонда можно обеспечить за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта», — заявил Миронов.

Источниками финансирования этого фонда могут стать налоговые поступления экспортеров сырья и средства от введения госмонополии на спирт, полагает парламентарий.

Миронов напомнил, что депутаты ранее предложили предоставить правительству право устанавливать конкретные ставки возврата НДС от 0 до 20% в зависимости от степени переработки и вида вывозимого товара. По расчетам законодателей, это может дополнительно принести в федеральный бюджет 1,4 трлн рублей, а введение госмонополии на производство спирта — еще около 400−500 млрд рублей в год.