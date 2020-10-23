Москва, , 10:34 — REGNUM С высокой долей вероятности можно говорить, что 23 октября Совет директоров Банка России сохранит ставку на уровне 4,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«И на то есть несколько причин. Во-первых, на фоне продолжающегося падения курса рубля с начала года (а по состоянию на сегодня рубль потерял более 25% своей стоимости) существует риск выхода за таргетированные значения в 4% инфляции по результатам 2020 года. — сказал он. — И усугублять эту ситуацию за счет монетарной политики не нужно. Во-вторых, усиливающиеся геополитические риски повышают вероятность снижения объемов иностранных инвестиций в Россию. Добавлять к ним эффект снижения доходности от вложений в нашу экономику совсем ни к чему. И, наконец, сохранение неопределенности на фоне эпидемиологической обстановки: по результатам III квартала экономика частично отыграла свое падение, а останавливать ее перед концом года так, как это было весной-летом, власти не планируют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко объяснил, как прежнее понижение ключевой ставки повлияло на экономику РФ.

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