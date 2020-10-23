Москва, , 10:32 — REGNUM Минэнерго в ручном режиме прорабатывает с каждым регионом Сибирского федерального округа планы по газификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По Сибири, у нас в Сибири много регионов, там ситуация разная. По каждому региону мы в ручном режиме прорабатываем с каждым регионом возможности газификации и использования в том числе других энергетических ресурсов», — заявил Новак.

«Для этого с регионами работаем по формированию топливно-энергетического баланса и модели газификации с учетом экономической целесообразности», — добавил министр.