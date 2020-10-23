Москва, , 03:56 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск авиакомпании «Трансаэро» к офшорной компании Jeimbo Cyprus Limited о взыскании более 11 млн долларов США (эквивалентно 842,867 млн рублей). Вердикт может быть оспорен в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал договор займа от 13 августа 2014 года. Третьим лицом в дело привлекли Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Судья Скворцова решила взыскать с ответчика «задолженность в размере 8 200 000 долларов США, проценты за пользование займом в размере 2 636 367,23 долларов США, пени по состоянию на 26.11.2018 в размере 86 920 долларов США, пени с 27.11.2018 по дату фактического возврата займа начисленные на сумму невозвращенного займа в размере 8 200 000 долларов США исходя из 0,01% за каждый день просрочки».

В январе 2020 года суд также удовлетворил другой иск авиаперевозчика к тому же офшору. В нём также речь шла о долге по договору займа. В целом с кипрской фирмы взыскали более 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сертификат эксплуатанта у «Трансаэро» Росавиация аннулировала в 2015 году.