Москва, , 07:20 — REGNUM Новая программа поддержки технологичного предпринимательства — StartHub. Moscow начала действовать в столице. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Для участников будет организован интенсивный курс развития компаний, которые неудачно начали свою деятельность. Во время обучения опытные наставники и эксперты помогут стартапам усовершенствовать свою продукцию и улучшить бизнес-показатели.

«Стать участниками проекта смогут 100 команд. Для них будут созданы все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку», — рассказала Сергунина.

Приём заявок на участие в программе будет действовать до середины декабря на сайте Агентства инноваций Москвы. Оценка и отбор проектов-резидентов будут произведены в начале 2021 года.

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