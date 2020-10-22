Москва, , 17:13 — REGNUM Понижение ключевой ставки, на которое прежде шел Центральный банк РФ, практически никак не повлияло на состояние российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Все дело в том, что ключевая ставка не играет той роли, которую ей приписывают, — сказал Зубец. — Она играет гораздо более скромную роль в российской экономике, чем принято считать. Когда ЦБ РФ понижал ключевую ставку, он действовал под политическим давлением. На них давили со всех сторон и требовали понижения. Они понизили, но ничего не произошло. Сейчас ЦБ говорит: «Ребята, вы хотели ставку, и вы ее получили. Какие к нам вопросы?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, как понижение ключевой ставки отразится на стоимости кредита в российских банках.

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