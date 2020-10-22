Москва, , 16:24 — REGNUM Ожидания, что после первой волны пандемии в России начнется рост экономической активности, не оправдались — экономика не оправилась от последствий, и часть граждан так и не вернулась на работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым доля просроченной более чем на 90 дней задолженности жителей РФ по кредитным картам на 1 октября 2020 года увеличилась до 8,5%.

«Доходы не восстановились, и в данной ситуации доля просроченной более чем на 90 дней задолженности на 1 октября в 8,5% выглядит вполне хорошим показателем против 9,3% в 2019 году, — сказал экономист. — Пока уровень в 8,5% некритичный, но ситуация может усугубиться, так как весной была оказала государственная помощь в виде реструктуризации. А сейчас ее нет. В этом и опасность. Ее отсутствие может привести к росту показателя до 15% к концу года».

Как подчеркнул экономист, если заемщики перестанут платить по кредитам, обслуживать их, это чревато ростом давления на кредитные портфели банков.

«ЦБ может ужесточить требования к банкам, которые раздают необеспеченные кредиты, — пояснил он. — Это, в свою очередь, приведет к тому, что банки пересмотрят требования к заемщику, и в дальнейшем получить кредиты будет сложнее. Часть населения может остаться без этого источника ресурсов, потребительский спрос снизится, хотя его как раз необходимо повышать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Санкт-Петербурге на 10% увеличилось количество выданных банками кредитных карт.

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