Москва, 22 октября 2020, 16:24 — REGNUM Ожидания, что после первой волны пандемии в России начнется рост экономической активности, не оправдались — экономика не оправилась от последствий, и часть граждан так и не вернулась на работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым доля просроченной более чем на 90 дней задолженности жителей РФ по кредитным картам на 1 октября 2020 года увеличилась до 8,5%.
Как подчеркнул экономист, если заемщики перестанут платить по кредитам, обслуживать их, это чревато ростом давления на кредитные портфели банков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Санкт-Петербурге на 10% увеличилось количество выданных банками кредитных карт.
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