Москва, , 15:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий введение единой минимальной цены на табачную продукцию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Единая минимальная цена будет определяться в порядке, установленном правительством РФ. Запрещена продажа сигарет и табака ниже этой цены.

Однако предполагается, что реализация табачной продукции потребителям будет осуществляться по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Напомним, что максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий, на ее основании определяется расчетная стоимость табачных изделий, необходимая для исчисления акциза.

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