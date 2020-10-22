Москва, , 13:51 — REGNUM Уровень налогового контроля физических лиц, который достигнут сейчас в России, совершенно иной, нежели был в 1990-е годы, и применение увеличенной ставки НДФЛ может эффективно увеличить бюджетные доходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук.

«Ставка НДФЛ в предложенном варианте невелика, тем более что она ничего не изменит для большинства населения, — сказала Бондарчук. — Что касается повышения ставки для тех, чей доход превысил 5 млн руб., то опыт дифференцированного налогообложения даже с еще большей вариабельностью ставок был в 1990-е годы. Тогда качество налогового администрирования не позволяло эффективно выявлять тех, кто, занижая облагаемую базу, пользовался обычной ставкой. Сегодня же уровень налогового контроля физических лиц совершенно иной, и применение увеличенной ставки может эффективно нарастить бюджетные доходы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бондарчук объяснила, какие функции выполняет повышение НДФЛ.

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