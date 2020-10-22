Москва, , 10:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил формализовать решения в помощи регионов России с высокой естественной убылью населения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Нам также важно выйти на формализацию решений в отношении поддержки регионов, где высокая естественная убыль населения. Мы видим: из года в год эти регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей, поэтому правильно было бы правительству проанализировав ситуацию, предложить Государственной думе поддержать финансирование этих регионов целевым образом на решение задач, которые скажутся снижением естественной убыли населения в этих регионах», — заявил Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

По словам спикера Госдумы, речь, прежде всего, идет о поддержке здравоохранения, оказании помощи многодетным семьям, выделении жилья для детей-сирот и о многих других вопросах.

Госдума готовится обсудить проект федерального бюджета на 2021−2023 гг.

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