Москва, , 10:33 — REGNUM То, что граждане РФ всё меньше доверяют российской банковской системе, объясняется в числе прочего тем, что деятельность ЦБ РФ привела к монополизации банковского сектора РФ, что, в свою очередь, обернулось падением качества и доступности услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Падение доверия населения к банкам связано с психологическими и экономическими факторами, — сказал он. — Общее недовольство падением доходов граждан, которые в реальном выражении упали на 8% по итогам II квартала в годовом измерении, явно вызывает пессимизм в отношении финансовых организаций, сидящих на деньгах, — сказал Ордов. — Смягчение денежно-кредитной политики привело к падению ставок по депозитам в банках практически до 4% годовых, хотя жители РФ видят, что общая и продуктовая инфляция явно превышают это значение. Консервативность банков при реструктуризации кредитов увеличила число негативно настроенных граждан, что еще усугубилось ростом требований банков к заемщикам. Причем на этом фоне навязчивость рекламных услуг банка по одобренным кредитам и льготным ставкам для многих стала раздражающим фактором».

В целом же за последнее десятилетие деятельность ЦБ РФ была направлена не только на «обеление» банковского сектора, но и, как подчеркнул Ордов, на рост монополизации со стороны нескольких банков с госучастием.

«А монополизм, как мы знаем, всегда приводит к падению качества и доступности услуг, — добавил экономист. — Возможное нарастание предпосылок банковского кризиса может лишь увеличить пропасть взаимного недоверия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Юденков заявил, что при общем кризисном состоянии дел в российской экономике банки получили неплохую прибыль.