Ульяновск, , 18:35 — REGNUM В ближайшее время на поддержку здравоохранения Ульяновской области будет дополнительно направлено 70 млн рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе совещания по вопросам организации работы учреждений здравоохранения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, на эти средства планируется приобрести дополнительное оборудование, лекарственные препараты для обеспечения пациентов с новой инфекцией на амбулаторном этапе.

Морозов отметил, что необходимо усилить поликлиническое звено.

«Для этого в каждой поликлинике будет создан call-центр, к работе привлечем студентов-медиков», — пояснил губернатор.

Кроме того, в ближайшее время будут выделены «значительные средства на обновление медучреждений» Радищевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля текущего года в области работает региональная программа реабилитации и эмоционального восстановления работников учреждений здравоохранения, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией «Спасибо медикам!». За указанный период на базе санаториев края программу оздоровления прошли 876 работников медучреждений и 232 члена их семей.

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