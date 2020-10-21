Ульяновск, , 17:53 — REGNUM В Ульяновской области с апреля текущего года работает региональная программа реабилитации и эмоционального восстановления работников учреждений здравоохранения, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, «Спасибо медикам!». Об итогах реализации проекта рассказала заместитель председателя Совета медицинской палаты по работе с молодыми кадрами, депутат регионального парламента Мария Рогаткина, сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее словам, за указанный период на базе санаториев края программу оздоровления прошли 876 работников медучреждений и 232 члена их семей. Параллельно проводились экскурсии с посещением 15 тематических локаций, охватывающих ключевые достопримечательности региона территории Карсунского, Сурского, Сенгилеевского, Теренгульского, Ульяновского, Инзенского, Старомайнского и других районов. В экскурсионных программах приняли участие 433 сотрудника медицинских организаций.

«Благодаря поддержке министерства искусства и культурной политики Ульяновской области медики смогли посетить яркие музыкальные события под открытым небом с участием творческих коллективов Ленинского мемориала и приглашённых солистов, среди которых звёзды современного искусства», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, программу реабилитации, которую проходят медицинские работники, организуют в регионе и для волонтеров. Старт проекта, предусматривающий оздоровление волонтеров, также задействованных в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции, намечен на октябрь. Ожидается, что около 250 добровольцев смогут пройти реабилитацию в местных санаториях.