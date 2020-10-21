Москва, , 17:01 — REGNUM Российские предприниматели не спешат вкладываться в покупку нового оборудования и в переоснащение рабочих мест, так как в стране есть дешевый труд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала прогноз, опубликованный в докладе «Будущее рабочих мест 2020» Всемирного экономического форума, согласно которому из-за внедрения новых технологий и изменений в разделении труда людей и машин 85 млн рабочих мест исчезнут с рынка труда, однако на их месте возникнут 97 млн новых.

«Уходят в прошлое рабочие места, предполагающие рутинный труд, и создаются принципиально новые, во многих случаях дистанционные, — сказала экономист. — И прогнозы, представленные ВЭФ, постепенно сбываются и будут сбываться. Бизнес в западных странах давно перевел всех, кого экономически целесообразно, на дистанционную занятость, и заменил все процессы на современные с использованием автоматики и цифровизации. До начала 2020 года, например, США считали, что у них использованы почти все резервы дистанционной занятости. А это больше 30% всех занятых. В России, конечно, другая история. У нас больше половины немодернизированных рабочих мест. И даже реализация проекта «Создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест» не привела к ожидаемому результату».

Как пояснила Иванова-Швец, пока в стране дешевый труд, бизнесу выгодно использовать именно его и предприниматели не хотят вкладываться в покупку нового оборудования, в переоснащение устаревших рабочих мест.

«Тем не менее процесс внедрения новых технологий не остановить. И у нас постепенно он будет затрагивать все больше сфер и рабочих мест, — добавила эксперт. — Этому поспособствовали и события, связанные с ограничениями из-за коронавируса. И уже уходят в прошлое некоторые профессии, появляются новые, предъявляются совсем другие требования к знаниям и компетенции работников. Но изменения не будут такими быстрыми, как в западных странах. В этом мы отстаем от них по меньшей мере лет на 10. Так что серьезной трансформации до 2025 года у нас не произойдёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Степан Земцов заявил, что дешевая рабочая сила по-прежнему остается выгоднее внедрения технологий автоматизации, но эта ситуация меняется.

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