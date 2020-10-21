Москва, , 16:04 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий заморозку выплат долгов по советским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Устанавливается очередной срок, после которого государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам — до 1 января 2024 года.

Сейчас законодательство РФ устанавливает обязанность государства по восстановлению и обеспечению сохранности ценности денежных сбережений граждан Российской Федерации, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации (Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, действовавшие на территории РСФСР; Российский республиканский банк Сбербанка СССР; Сбербанк РСФСР) в период до 20 июня 1991 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 315,3 млрд рублей.

Также речь идет о средствах, помещенных на вклады в организации государственного страхования Российской Федерации (ранее организации государственного страхования СССР, действовавшие на территории РСФСР; организации государственного страхования РСФСР) по договорным (накопительным) видам личного страхования в период до 1 января 1992 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 29,4 млрд рублей.

Кроме того, имеются в виду средства, помещенные в государственные ценные бумаги (СССР и РСФСР), размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года — суммарный объем обязательств в ценах 1991 года составляет 0,84 млрд рублей.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 млрд рублей, отмечает правительство РФ.

Объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году — в 50,10 трлн рублей и 2023 году — в 52,1 трлн рублей.

В комитете Госдумы по финрынку напомнили, что за единицу номинала целевого долгового обязательства принят долговой рубль, стоимость которого определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости необходимого социального набора.

«В настоящее время расчет долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации, основой определения которого является указанная базовая стоимость, Федеральной службой государственной статистики не производится, а сам показатель не утверждается и не публикуется», — указали также в профильном комитете Госдумы.

В Госдуме обратили внимание на то, что финансово-экономический блок правительства РФ очередной «заморозкой» выплат по вкладам в Сбербанке до 1991 года берет граждан измором.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, наследники владельцев вкладов могут рассчитывать на компенсацию.

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