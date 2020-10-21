Москва, , 15:10 — REGNUM Одна из причин того, что в России падает лояльность населения к банковской системе, заключается в том, что в банки пришло работать поколение людей, сдававших ЕГЭ — неспособных ни к сопереживанию, ни к восприятию информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что 35,4% граждан РФ не удовлетворены своим банком.

«Это вполне правдоподобно, — сказал Делягин. — И причин у такого явления несколько. Во-первых, экономический кризис. И люди сталкиваются с абсолютным бездушием банков, когда человеку нечем выплачивать кредит, а банк не идет навстречу, предпочитая разрушить предприятие, вместо того чтобы создавать для него терпимые условия. Во-вторых, банки далеко не всегда добросовестны, и во время кризисов такая недобросовестность начинает восприниматься резче и болезненнее. В-третьих, в банки пришло поколение людей, сдававших ЕГЭ. То есть у людей отсутствует не просто способность к эмпатии, то есть к сопереживанию, а полностью отсутствует способность к восприятию информации. Вы общаетесь с человеком, а ощущение такое, будто вы общаетесь с плохо запрограммированной тумбочкой. И у людей возникает ощущение, что над ними издеваются. В итоге почти любое общение с работником банка оказывается катастрофой. И в целом у меня доверие к банковской системе России близко к нулю».

Кроме того, Делягин призвал не забывать, что в России прошла санация банковской системы и нанесенные ею убытки «составляют триллионы рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что падение доверия граждан к банковской системе РФ оборачивается тем, что люди все больше денег несут на фондовые рынки.

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