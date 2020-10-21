Воронеж, , 14:47 — REGNUM Несколько крупных аварии, в результате которых десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды, произошло в Воронеже 21 октября, сообщает ИА REGNUM.

Так, по данным филиала ОАО «Квадра», специалисты ликвидируют аварию на улице Краснозвёздной. Из-за повреждения на магистральном водоводе пришлось отключить от подачи тепла и горячей воды около 50 жилых домов по улицам Путиловской, Южно-Моравской, Олеко Дундича, Комарова, проспекту Патриотов. Ликвидировать аварию планируют до 20:00 21 октября.

Также из-за прорыва на теплотрассе была остановлена котельная ООО КБХ, в результате без горячей воды и тепла остались десятки многоэтажных жилых домов.

Ещё одна авария произошла в Железнодорожном районе, отопление отключили в домах по улицам Артамонова и Богдана Хмельницкого.

Старт отопительному сезону в Воронеже был дан 15 октября. Вечером 20 октября мэрия отчиталась о пуске тепла в 4219 многоквартирных дома — 91,4% от общего количества.