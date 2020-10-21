Москва, , 13:13 — REGNUM Инвесторы по-прежнему сфокусированы на новых мерах поддержки экономики США, о которых никак не могут договориться демократы и республиканцы. Эта неопределенность сдерживает рост американских индексов, однако доллар при этом снижается. Скорее всего это объясняется тем, что инвесторы почти уверены в том, что меры будут приняты, а иначе восстановление американской экономики может забуксовать. Об этом 21 октября сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, падение доллара в совокупности с валютными интервенциями ЦБ РФ, который распродает остатки валюты, вырученной от сделки продажи доли Сбербанка и продажей валюты в рамках директивы правительства со стороны государственных компаний, обеспечивают поддержку рублю. На этом фоне пара доллар/рубль в ближайшее время может уйти ниже 76,66.

Он добавил, что уточнения санкций со стороны США в отношение «Nord Stream — 2» были фактически проигнорированы рынком. Этого говорит, что они уже были заложены в цену ранее.