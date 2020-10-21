Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Соглашение формирует основные правила торговли между государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербией, соответствующие нормам Всемирной торговой организации (ВТО), а также предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении ограниченной номенклатуры товаров и в то же время с учетом развития мировой практики заключения соглашений о свободной торговле содержит новые современные положения.

В документе зафиксировано общее понимание о недопустимости применения нерыночных методик при расчете нормальной стоимости в рамках антидемпинговых расследований.

Договоренности предусматривают возможность внедрения электронной системы сертификации происхождения товаров, которая предполагает отказ от необходимости представления при таможенном декларировании товаров сертификатов о происхождении товара на бумажном носителе.

«В отношении товаров из Крыма будет несколько иной сертификат, по которому будут поступать товары в Республику Сербию», — заверил замглавы МЭР Владимир Ильичев в Госдуме.

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