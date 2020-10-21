Москва, , 11:31 — REGNUM Малый бизнес России понёс ощутимые убытки от пандемии коронавирусной инфекции. Как заявил президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин, по итогам 2020 года ущерб, нанесённый коронакризисом малым и средним предприятиям (МСП) страны, составит не менее одного триллиона рублей.

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Эксперт в беседе с газетой «Известия» уточнил, что основной удар на себя примут сферы услуг, торговли и общественного питания.

«МСП составляет пятую часть экономики России, поэтому, если грубо прикинуть, малый бизнес уйдёт в минус как минимум на 0,9% ВВП — то есть почти на 1 трлн рублей», — спрогнозировал Калинин, добавив, что фактическая цифра будет даже выше.

Глава бизнес-объединения подчеркнул, что у «бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну пандемии».

«Если в начале эпидемии у предпринимателей были деньги на депозитах, запасы товаров на складах, оборотный капитал и не работать два месяца ещё можно было себе позволить, то теперь всё по-другому», — пояснил эксперт.

Так, по его словам, на сегодняшний день отели загружены в среднем на 20, в критической ситуации оказались и фитнес-центры.

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«Если случится второй локдаун, будут массовые закрытия, и уже навсегда», — считает Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным аналитической службы FinExpertiza, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. Так, в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учёта малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%.

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