Подгорица, , 18:55 — REGNUM Из-за последствий пандемии коронавируса в первой половине 2020 года приток денежных переводов стал на 5,7 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Центральный банк Черногории.

В 2019 году объем переводов диаспоры составил около 540 миллионов евро (270 миллионов за полгода), то простой подсчет показывает, что диаспора отправила около 255 миллионов в первой половине года, или примерно на 15 млн евро меньше, чем в прошлом году.

Помимо денежных переводов, которые включают только переводы эмигрантов, работающих в зарубежных странах, сюда включают и личные переводы между физическими лицами.

Приток денежных переводов демонстрировал тенденцию роста с 2006 года, даже во время глобального экономического кризиса в 2008 году, до этого года, когда он впервые показал некоторое снижение.

В соседней Сербии денежные переводы упали примерно на 24 процента за первые пять месяцев.