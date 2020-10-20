Москва, , 12:36 — REGNUM Рубль по итогу понедельника (19 октября) укрепился по отношению к доллару, котировки вернулись ниже отметку 78. Однако уже сегодня ситуация может измениться. Давление на рубль оказывают падение нефтяных котировок, а также рост доллара на фоне сохраняющейся неопределенности относительно новых мер стимулирования в США. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, факторами падения нефти сейчас выступают рост числа зараженных коронавирусом и опасения снижения спроса из-за этого. По данным Университета Джонса Хопкинса, общемировое число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире уже превысило 40 млн, а количество смертей достигло 1,1 млн. Помимо этого также на нефть давит рост добычи в Ливии. Стоить отметить, что Ливия является членом ОПЕК, однако из-за бедственного положения экономики освобождена от обязательств по ограничению предложения, добавил он.

В свою очередь, отметил Капустянский, сегодня заканчивается последний день для достижения компромисса между республиканцами и демократами по вопросу дополнительных мер поддержки экономике США. Согласно словам спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, если соглашения достичь не удастся, дальнейшие переговоры по новым стимулам будут отложены до окончания выборов в США. В этом случае доллар получит преимущество в паре с рублем и рост валютной пары может возобновиться к цели 78,47 и выше.

По его словам, фактором поддержки по-прежнему остается продажа остатка валюты вырученной от продажи доли Сбербанка со стороны ЦБ РФ, а также реализация валюты в рамках директивы правительства со стороны государственных корпораций.